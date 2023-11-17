جابر القرموطي يشيد بملف «الوطن» عن البابا تواضروس الثاني «السيرة والمسيرة»

أشاد الإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج «مانشيت» عبر قناة «CBC»، بملف جريدة «الوطن»،الصادر غدًا السبت، والخاص بالاحتفاء بمرور 11 عامًا على ذكرى تجليس البابا تواضروس الثاني.

ذكرى تجليس البابا تواضروس الثاني

وقال «القرموطي» مشيدًا بملف «الوطن»: «الصحافة الحقيقة تحتفي بذكرى تجليس البابا تواضروس الثاني أو ذكرى توليه، فجريدة الوطن وزميلنا مصطفي عمار والزملاء فى جريدة الوطن، وزميلنا مصطفي رحومة وزميلتنا مريم شريف عاملين ملف محترم جدًا».

وأكمل: «أعدت الملف مريم شريف، وبشكرك يا مريم على الملفات الحلوة اللى بتعملوها».