جهاز تعمير الساحل الشمالي: بدء أعمال إنشاء 40 وحدة سكنية جديدة بالسلوم

أعلن الدكتور مهندس آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، عن إنشاء عمارتين سكنيتين جديدتين في مدينة السلوم، بإجمالي 40 وحدة سكنية كاملة التشطيب، ويتم التخصيص من خلال المحافظة لأهالي مدينة السلوم.

بدء أعمال تنفيذ الوحدات السكنية في السلوم

وقال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، اليوم، إنه جار البدء في أعمال تنفيذ مشروعات شقق سكنية في مدينة السلوم، ومدة التنفيذ عام واحد، والتصميمات من المكتب الفني بالجهاز بمطروح.

توفير وحدات سكنية للمواطنين

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، توفير وحدات سكنية للمواطنين من خلال محافظة مطروح في السلوم ومختلف المدن، وتم إنشاء وحدات سكنية اجتماعية للأهالي في مدن مرسى مطروح وسيوة والحمام والعلمين وغيرها بتوجيهات من القيادة السياسية بتوفير سكن للمصريين وإحلال وتجديد العمارات السكنية القديمة المتهالكة بالتعاون مع الجهات المعنية.