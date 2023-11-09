محافظة شمال سيناء تخصص وحدات سكنية للفلسطينيين العالقين في العريش

خصص اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حافلة لنقل الفلسطينيين العالقين بالعريش الذين يريدون زيارة أقاربهم من المصابين المحتجزين في مستشفى العريش لتلقي العلاج.

وقال المحافظ في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك اهتمامًا بالغًا بالفلسطينيين، سواء المصابين الذين يعالجون في مستشفى العريش العام، أو الفلسطينيين العالقين، والتي خصصت لهم المحافظة وحدات سكنية في عمارات السبيل للإقامة بالمجان.

وجبات مجانية للعالقين بالعريش

وأضاف المحافظ أنه بالتنسيق مع التضامن والهلال الأحمر المصري، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، جرى تأثيث الشقق بالسبيل بشكل راقي، ويتم أيضا عمل وجبات يومية للأسر بالمجان، وتلبية متطلباتهم، وأيضا تم تخصيص حافلة من المحافظة تقلهم إلى مستشفى العريش لزيارة أقاربهم، من المصابين الذين يعالجون في مستشفى العريش ومرافقيهم بشكل مجاني.

خدمة الإنترنت مجانا

في سياق متصل، قال حجاج الصعيدي رئيس مكتب خدمة الجماهير إن المكتب يقدم بطاطين وملابس للمرافقين، وبالإضافة إلى خدمة الإنترنت للاتصال بأقاربهم في قطاع غزة والاطمئنان عليهم.