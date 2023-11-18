«السياحة»: إقبال كبير على معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في أستراليا

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» شهد إقبالاً كثيفاً في الساعات الأولى لافتتاحه أمام الجمهور، حيث اصطف آلاف الزائرين أمام مدخل متحف أستراليا بمدينة سيدني المقام به المعرض للدخول والاستمتاع بما يعرضه من قطع أثرية متميزة، والتعرف عن قرب بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

بيع 110 آلاف تذكرة

وأعرب الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان، عن سعادته بهذا التوافد الكبير لزيارة المعرض في اليوم الأول من افتتاحه، والذي يبشر بنجاح منقطع النظير للمعرض بانتهاء مدة عرضته، حيث تم حتى الآن بيع 110 آلاف تذكرة من تذاكر المعرض ونفاذ جميع تذاكر الزيارة المخصصة لشهر نوفمبر.

وأشار إلى أن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» اُفتتح رسميا أول أمس في احتفالية كبرى، وسط اهتمام بالغ وبحضور أكثر من 500 مدعو من كبار الشخصيات العامة والحكومية ومتخصصي علم الآثار في أستراليا والمؤثرين والمدونين، إلا أن اليوم هو أول أيام فتح الزيارة أمام الجمهور العادي.

عرض 182 قطعة أثرية

وأشار إلى أن المعرض يضم 182 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك رمسيس الثاني، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، إضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، إضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.