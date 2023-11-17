لماذا تم البدء مبكرا في إجراءات التقديم للحج هذا العام؟.. السياحة توضح

أوضح حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن السبب الرئيسي لبدء إجراءات موسم الحج مبكرا هذا العام لكافة الجهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج، يعود إلى تعليمات وزارة الحج السعودية بضرورة إنهاء كافة إجرءات موسم الحج لكافة الدول قبل منتصف شهر شعبان من العام الهجري 1445.

كافة الجهات المنظمة للحج في مصر ملتزمة بالتعليمات السعودية

وأضاف العنبي لـ«الوطن»، أن كافة الجهات المنظمة للحج في مصر التزمت بالتعليمات، حيث انتهت وزارة الداخلية المنظمة لحج القرعة من الإعلان عن أسماء الفائزين بقرعة الحج هذا العام، كما فتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب تسجيل أسماء المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية حتى يوم 30 من الشهر الجاري، فيما بدأت شركات السياحة المنظمة للحج السياحي تلقي طلبات المتقدمين للحج بشكل ودي، انتظارا لإصدار وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي والمنتظر صدورها خلال الساعات المقبلة.

رفع الخدمات المقدمة للحجاج المصريين

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن الانتهاء من كافة إجراءات الحج مبكرا هذا العام سيؤدى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج المصريين، وعدم وجود عجلة فى اختيار الفنادق التي سيقيم بها الحجاج بمكة والمدينة أو في اختيار الشركات التي ستقدم خدمات الإعاشة للحجاج بمخيمات منى وعرفات.

يشار إلى أن إجراءات الحج خلال السنوات الماضية كانت تبدأ من شهر رجب من العام الهجري وتمتد حتى نهاية شهر ذو القعدة.