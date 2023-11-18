انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت.. «الحمراء» بـ87 جنيها

تراجعت أسعار الدواجن اليوم السبت 18-11-2023، في السوق المحلية وبورصة الدواجن بنحو جنيهين في الكيلو الواحد للدواجن الحمراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 64 جنيهًا تسليم أرض المزرعة لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيها للكيلو، وفق الأسعار التي تم تحديدها من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» انخفاضا ملحوظا حيث وصلت إلى 87 جنيها في المزارع بدلا من 89 جنيها بانخفاض جنيهين في الكيلو، لتباع للمستهلك بين 95 و115 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، فيما بلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.