أسعار الدواجن اليوم السبت 18-11-2023.. كيلو الأبيض بكام؟

أسهمت مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، في استقرار أسعار الدواجن، منذ بداية تطبيق المبادرة في أول شهر أكتوبر الماضي، وأوصت المبادرة بخفض أسعار الدواجن بنسبة 15%، والتزم مربو الدواجن والتجار بتلك المبادرة.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 18-11-2023، في المزرعة، نحو 62 جنيهًا للكيلو مقارنة بما كانت عليه في تعاملات أمس، وهي نفس القيمة، ما يشير إلى ثبات الأسعار في المزرعة.

أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات

ووصلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق والمحال ما بين 71 إلى 75 جنيهًا للكيلو، بحسب بورصة الدواجن والمزارع، كما سجلت الدواجن البلدي نحو 111 جنيها للكيلو لدى التجار.

أسعار الدواجن في المزرعة

ترصد «الوطن» أسعار الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 في المزرعة:

- سعر الدواجن البيضاء 62 جنيهًا.

- سعر الدواجن الساسو 89 جنيهًا.

- سجل سعر بياض أبيض أرضي 52 جنيهًا.

- سعر أمهات بيضاء 63 جنيهًا.

- سعر بياض أبيض سلك 53 جنيهًا.

- بلغ سعر بياض أحمر سلك 66 جنيهًا.

- سعر بياض أحمر أرضي 73 جنيهًا.

- سعر الدواجن البلدي 111 جنيها.