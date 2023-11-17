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تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق والمحلات

كتب:

محمد سيف
08:56 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن

أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن عن تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17-11-2023 في المزرعة والمحال التجارية، وسجلت الدواجن البيضاء نحو 62 جنيهًا للكيلو في المزرعة مقارنة بما كانت عليه في نهاية التعاملات أمس بقيمة 64 جنيهًا للكيلو.

ويعتبر تراجع أسعار الدواجن بهذه الطريقة بشرى سارة للمواطنين خاصة في يوم الجمعة الذي يشهد إقبالًا من المواطنين على شراء الدواجن خاصة في وجبة الغداء.

أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات 

وبلغت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق والمحلات ما بين 70 إلى 74 جنيهًا للكيلو بحسب بورصة الدواجن والمزارع، كما سجلت الدواجن البلدي نحو 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن في المزرعة

«الوطن» تنشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17-11-2023 في المزرعة:

- سعر الدواجن البيضاء 62 جنيهًا. 

- سعر الفراخ الساسو 88 جنيهًا.

- سجل سعر بياض أبيض أرضي 51 جنيهًا.     

- بلغ سعر بياض أحمر سلك 65 جنيهًا.      

- سعر بياض أحمر أرضي 72 جنيهًا. 

- سعر الدواجن البلدي 110 جنيهات.  

- سعر أمهات بيضاء 62 جنيهًا.     

- سعر بياض أبيض سلك 52 جنيهًا.

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