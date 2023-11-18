الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الاسرائيلي يجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي

صرحت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بأنّ الاحتلال الاسرائيلي يجر المنطقة لحروب لا تنتهي، مشددة على أن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن 120 مصابا و5 أطباء، ما زالوا في مجمع الشفاء بغزة، بعد إخلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي للمجمع قسرا، موضحة خروج نحو 5000 شخص من مستشفى الشفاء.

أضافت أن العالقين في مجمع الشفاء يعانون أوضاعا كارثية، وجيش الاحتلال اقتحم أقسام مستشفى الشفاء، وسط أوضاع صحية صعبة للجرحى الذين خرجوا من مستشفى الشفاء، مشيرة لوصول شهـداء إلى مستشفى ناصر إثر قصف في خان يونس.