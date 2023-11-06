متحدث الرئاسة الفلسطينية: لا يجوز السماح بعمليات الإبادة في غزة

أكّد نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أنَّه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى يمكن الحديث عن أي موضوع آخر، ولا يجوز السماح بعمليات الإبادة في غزة، وأن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس.

وأضاف أبو ردينة، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لا يمكن المساس بالمشروع الوطني الفلسطيني، والأمور ستتفاقم ما دام الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأننا نرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والشعب الفلسطيني لا يقبل تبديل أرضه بأخرى، والموقف الفلسطيني العربي ضد التهجير، ونرفض أي محاولة إسرائيلية لخلق أراض بديلة للشعب الفلسطيني».

وتابع: «المشروع الوطني الفلسطيني، يتمثل في دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها، وأن القدس يجب أن تكون فلسطينية عربية، ولقد حذرنا مرارا وتكرارا من استمرار العدوان الإسرائيلي، ويجب التزام الشرعية الدولية والعربية لنشر السلام في كل ربوع المنطقة».

وأكّد أنَّ الولايات المتحدة لم تنفذ أيًا من وعودها، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وعلى الإدارة الأمريكية مراجعة سياساتها، وأن بلينكن أخبرنا بأن جيش الاحتلال يشن الهجمات على قطاع غزة بدعم من الحكومة الإسرائيلية.