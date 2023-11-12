متحدث «الرئاسة الفلسطينية»: نرفض فصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إنّ قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وهو من مسؤولية منظمة التحرير، مشيرا إلى أنّ المحاولات الإسرائيلية لفصل القطاع عن الضفة ستبوء بالفشل.

وتابع في بيان وفقا لوكالة وفا، أنّه لن يتم السماح بذلك مهما كانت الضغوط والتهديدات المستمرة، وأنّ ما يفعله الاحتلال في الضفة وغزة والقدس الشرقية، لن يحقق الأمن لأحد.

وأضاف أبو ردينة، أنّ على إسرائيل وقف العدوان والقصف المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى الإدارة الأمريكية التحرك بشكل فوري لوقف إطلاق النار والإبادة التي يمارسها الاحتلال تجاه غزة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أنّ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أنّ إنهاء الاحتلال الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أنّ أي مساع دولية لغير ذلك لن تكون مجدية.