«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي نقل جثث مجمع الشفاء إلى مكان غير معلوم

قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل عددا من الجثث بمجمع الشفاء الطبي إلى مكان غير معلوم، وذلك منذ أمس، مضيفة: «حتى الجثث التي كانت داخل ثلاجة المستشفى قالوا إنهم نقلوها بما فيها، أي الجثث، رحم الله شهدائنا».

وأضافت الوزيرة، في تصريحاتها بمؤتمر صحفي اليوم السبت، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ مستشفى المعمداني، أو الأهلي العربي، لا يعمل فيه بالوقت الحالي سوى أقسام العظام والجراحة والطوارىء بالإمكانات المتاحة.

وجهنا نداء استغاثة لتطوع الأطقم الطبية للعمل

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: «نتيجة لنزوح الأطقم الطبية جرى توجيه نداء استغاثة لتطوع الأطقم الطبية للعمل فيها، مع العلم أن المستشفى ينزح تحت حصار مطبق منذ أول أمس، من قبل قوات الاحتلال، ما يهدد حياة المرضى والجرحى والطاقم الطبي، بجانب إعاقة الوصول إليه».

وأوضحت أن «المعمداني» المستشفى الوحيد في الوقت الحالي، القادر على تقديم الخدمات الطبية، بشكل جزئي في مدينة غزة.