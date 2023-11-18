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قوات الاحتلال الإسرائيلي تطالب بإخلاء مستشفى الشفاء من المصابين

كتب:

نرمين عفيفي
11:01 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن قوات الاحتـلال الإسرائيلي تطالب بإخلاء المصابين من مستشفى الشفاء وهو ما يمثل جـريـمة، مناشدة الصليب الأحمر الدولي والصحة العالمية إرسال طواقمها الطبية لمستشفى الشفاء.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن مجمع الشفاء الطبي يشهد كوارث وهناك تخاذل دولي بشأن حماية المتواجدين فيه، مشيرة إلى أن مستشفى المعمداني محاط حاليا بالدبابات الإسرائيلية، ونعمل على نقل الجرحى والأطفال الخدج في مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل، ومن ناحية أخرى، قالت قناة «القاهرة الإخبارية»، إن 3 شاحنات وقود، تعبر حاليا من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني.

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بقلم نرمين عفيفي