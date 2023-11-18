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«الصحة الفلسطينية»: إخلاء مستشفى الشفاء من المصابين جريمة حرب

كتب:

نرمين عفيفي
11:18 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
قوات الاحتلال الاسرائيلي

قوات الاحتلال الاسرائيلي

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن قيام قوات الاحتـلال الإسرائيلي بإخلاء المصابين من مستشفى الشفاء يمثل جـريـمة، مناشدة الصليب الأحمر الدولي والصحة العالمية إرسال طواقمها الطبية لمستشفى الشفاء.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن مجمع الشفاء الطبي يشهد كوارث وهناك تخاذل دولي بشأن حماية المتواجدين فيه، مشيرة إلى أن مستشفى المعمداني محاط حاليا بالدبابات الإسرائيلية، ونعمل على نقل الجرحى والأطفال الخدج في مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الضفة الغربية.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخلت مستشفى الشفاء، ومئات المصابين خرجوا سيرًا على الأقدام، صباح اليوم.

 

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بقلم نرمين عفيفي