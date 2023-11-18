رئيس «إسكان النواب» في مؤتمر بالقليوبية: الرئيس السيسي هو رجل المرحلة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة، خاصة في ظل الأزمات الكبرى التي تحيط بالدولة المصرية، مشيرا إلى أنه على الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية للعبور بالدولة من المرحلة الراهنة نحو الاستقرار والأمان.

جاء ذلك خلال مشاركة النائب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في مؤتمرين لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، حيث أقيم الأول بمسرح مركز شباب طوخ ونظمته النقابة العامة للمأذونين بالجمهورية، تحت عنوان دعم ومبايعة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2023 بمشاركة إسلام عامر، نقيب المأذونين على مستوى الجمهورية، حيث شهد المؤتمر عرض فيلم تسجيلي لاستعراض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال السنوات الـ10 الماضية، ومطالبته باستكمال مسيرة الإنجاز والتعمير خلال الفترة المقبلة، ثم الوقوف دقيقة حدادا على شهداء الحرب على غزة.

المسيرة والمسار من أجل الاستقرار

كما شارك النائب في مؤتمر آخر أقامته أمانة حزب الحرية بالقليوبية بقرية كفر متصور مركز طوخ بحضور أبناء القرية والقرى المجاورة وعمد ومشايخ البلاد والأسر والشخصيات العامة ورجال ونساء القرى المجاورة، في إطار سياسة حزب الحرية المصري بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتنفيذا لحملة الحزب الرئيسية تحت عنوان «المسيرة والمسار من أجل التنمية والاستقرار».

الرئيس السيسي أنقذ الوطن

أضاف النائب محمد عطية الفيومي، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي أنقذ الوطن في توقيت صعب، وأحبط مخططا كبيرا كان يستهدف إسقاط مصر التي تعتبر عمود الخيمة في المنطقة العربية بالحفاظ على وحدة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والبيئية، وأيضا دور الرئيس في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد ومواجهة التحديات والأخطار الداخلية والخارجية.

ناشد الفيومي بضرورة المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والحضور بكثافة داخل لجان الانتخابات، ومبايعة وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد في الفترة المقبلة، مشيرا إلى الأبعاد التاريخية للمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية ومشروع الشرق الأوسط الكبير والذي يهدف إلى تقسيم الدولة المصرية والدول العربية، كما تتطرق لأحداث يناير 2011 ومخطط تنظيم الإخوان لإسقاط الدولة الوطنية.