مفوضية الاتحاد الأوروبي: نشكر مصر على استقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين

قالت رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، إن المفوضية تتواصل مع العديد من السلطات من أجل استخراج التصاريح والأمور اللوجسيتية، ونشكر مصر على استقبالها للمرضى والمصابين الفلسطينيين، وتوفيرها المعدات الطبية.

أضافت خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن في مطار العريش: «نتعاون مع حلفائنا بالمنطقة لمنع هذا العنف من الانتشار، وقمنا بمناقشة كيفية العمل لتهدئة هذا الوضع، والأردن أيضا له دور مهم، ولا بد من التفكير في كيف للفلسطينيين والإسرائيليين التمتع بحياة آمنة، والحل هو دولتين مستقلتين».