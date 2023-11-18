تحرير 13 محضرا ضد بدالي التموين وأكشاك بيع السجائر في بني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، عن تحرير عدة محاضر تموينية ضد بدالي التموين وأصحاب أكشاك بيع السجائر لعدم التزامهم بإجراءات التشغيل والبيع، على مدار الأسبوع المنقضي.

8 محاضر تموينية ضد بدالي التموين

وقال «عبد الله»، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على بدالي التموين خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، ما بين محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

تحرير 5 محاضر ضد أصحاب أكشاك السجائر

وأشار إلى ان الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، أسفرت عن تحرير 5 محاضر ضد أصحاب أكشاك بيع السجائر، لوجود 500 علبة مجهولة المصدر وبدون بيانات، والبيع بأزيد من السعر المقرر.

تكثيف الرقابة على المحلات والأسواق

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.