حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية في الإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى بتموين الإسكندرية أن حملات التموين مستمرة بمختلف الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية و تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات المواد الغذائية والمخابز البلدية والمصانع والشركات والمخازن لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والمحافظة على الدعم الذى تقدمة الدولة للمواطنين.

وأشار القلش إلى أنه تنفيذاً للتعليمات قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و إشراف أحمد علي رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة و التى أسفرت عن الآتي:

- تحرير عدد 57 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير عدد 13 محضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير عدد 23 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة

محاضر لمخابز بلدية

كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى يمدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة.

- تحرير عدد 36 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 13 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف.

- تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة.

- تحرير عدد 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر.

- تحرير عدد 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير عدد 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضرين استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

- تحرير عدد 3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

تموين وسط

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف الأستاذ أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة.

- تحرير عدد 25 محضر مخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر

تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير عدد 3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

حملات العجمى وغرب

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبدالقادر مديرة الادارة و فريق العمل التابع لها بحملات في نطاق الإدارة و التى أسفرت عن الاتى:

تحرير عدد 188 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

تحرير عدد 15 محضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير عدد 16 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

وأضاف القلش أن المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة قام بحملات في نطاق الإدارة، وأسفرت

- تحرير عدد 26 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير محضر امتناع عن بيع سجائر

- تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير عدد 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام