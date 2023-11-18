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ضبط مخالفات تموينية في حملات على أسواق بلقاس بالدقهلية

كتب:

ريهام مصطفى
10:05 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية والأسواق والمجازر وتفتيش ثلاجات حفظ اللحوم والمجازر، وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية.

نتائج الحملة التموينية على الأسواق بالدقهلية

وقالت غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، في بيان، إنه جرى تفتيش عدد من المحلات التجارية وتفتيش المجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجنة خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وضبط 300 كيلو لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومتغيرة الخواص وتم إعدامها بالكامل، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق.

حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة

وأكدت رئيس مجلس مدينة بلقاس، التصدي بكل حزم للمخالفات من خلال إجراء حملات رقابية وتفتيشية بشكل مفاجئ في نطاق المدينة والقرى والعزب والوحدات المحلية، مع تكثيف الجهود لتطهير الأسواق والمحلات من السلع الفاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.

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بقلم ريهام مصطفى