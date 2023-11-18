«سوهاج» تتقدم 5 مراكز بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية 2023

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت مركزاً متقدماً في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية Times Higher Education Arab University Ranking 2023 حيث جاءت في قائمة أفضل 60 جامعة بين قائمة الجامعات العربية المدرجة في هذا التصنيف والبالغ عددها 313 جامعة، ما جعلها في المقابل تحتل المرتبة 17 بين الجامعات المصرية المدرجة في هذا التصنيف الدولي الهام والبالغ عددها 34 جامعة مصرية.

الاهتمام بالبحث العلمي وبالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية

وقال الدكتور حسان النعماني أن هذا التقدم المستمر والإنجازات الكبيرة لجامعة سوهاج على مختلف التصنيفات الدولية إنما يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وبالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية، وضرورة المنافسة في هذا المجال على المستويين الدولي والإقليمي، لما له من مردود على السمعة العلمية والأكاديمية للجامعات المصرية، ما يجعلها بدوره قبلة للدارسين والباحثين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

دعم البحث العلمي والنشر العلمي الدولي

وأضاف «النعماني» أن هذا الإنجاز هو نتاج طبيعي للاهتمام المتزايد لإدارة جامعة سوهاج وعلمائها بالبحث العلمي والنشر العلمي الدولي، فالجامعة لا تألو جهدا في دعم البحث العلمي والنشر العلمي الدولي من خلال زيادة مكافآت النشر العلمي في المجلات العلمية المصنفة عالمياً، باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحسين مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، هذا الإضافة إلي المردود الإيجابي للبحث العلمي وتطبيقاته في مختلف القطاعات المجتمعية

الجامعة تقدمت خمس مراكز عن العام الماضي

وأوضح الدكتور عبد الله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي للجامعة أن الجامعة تقدمت خمس مراكز عن العام الماضي، حيث كانت في المركز 22 وهذا العام حصدت المركز 17 علي مستوي الجامعات المصرية، موضحاً أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية يقوم علي 16 مؤشراً للأداء الجامعي في كل المجالات يتم معايرتها بعناية، وتجميعها في خمسة محاور رئيسة تضم التدريس «بيئة التعلم 33%، والبحث الحجم والدخل والسمعة 33%، والسمعة الأكاديمية الدولية 8%، مشيراً إلى أن الجامعة قد حققت هذا العام تقدما ملحوظاً على كافة هذه المحاور مقارنة بالأعوام السابقة.