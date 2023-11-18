بدء توافد المواطنين على مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برأس غارب

توافد مئات المواطنين بالبحر الأحمر على مؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، والمنعقد اليوم السبت في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، بمشاركة لفيف من الأحزاب والتيارات السياسية ومختلف طوائف المجتمع وقيادات الأوقاف والأزهر والكنيسة.

مؤتمر دعم السيسي في رأس غارب

قال عماد سيف أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، إن مدينة رأس غارب تستضيف أول مؤتمر شعبي يقام في المدينة لدعم المرشح الرئاسي بمحافظة البحر الأحمر، بدعم شعبي وجماهيري لإعلان تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح عماد سيف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أهالي البحر الأحمر تجمعوا لدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات بمختلف عموم الجمهورية، وخاصة محافظة البحر الأحمر التي شهدت مشروعات وإنجازات غير مسبوقة.

سولاف درويش: عمال مصر تؤيد الرئيس السيسي

من جانبها قالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العاملين بمختلف القطاعات والمؤسسات يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية تقديرًا ودعما لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدةً أن الرئيس انحاز للعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتطبيق علاوة غلاء الأسعار لدعم الفئات المستحقة.

وأضافت النائبة في تصريحات لـ«الوطن»، أن عمال مصر أعلنوا دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات التي ساهمت في تشجيع الصناعات المحلية، وتوفير الرعاية الكاملة والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعمال.