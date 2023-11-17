برلماني: نقف خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة التنمية

قال أحمد الخشن عضو مجلس النواب، في كلمته بالمؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن المشهد المهيب اليوم يأتي لدعم المرشح الرئاسي السيسي، مشيرا إلى أن الشعب يعلن بشكل واضح «كلنا معاك وهنوصل معاك لبر الأمان»، مؤكداً أن الرئيس السيسي قدم روحه فداءا للشعب المصري عندما وقف في وجه الجماعات الإرهابية في ثورة يونيو.

الخشن: نؤكد للعالم كله أننا مع السيسي

وأضاف «الخشن»: «نؤكد للعالم كله أننا نقف خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة التنمية، داعياً الله أن يسدد خطى السيسي، مشددا أن الشعب يقف بكل فئاته لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

انطلاق مؤتمر دعم السيسي في المنوفية

انطلق منذ قليل، المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في المنوفية، بحضور الآلاف من المواطنين، كما شارك في المؤتمر عدد كبير من وكلاء الوزارة في المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من أعضاء حزب مستقبل وطن علي مستوي جميع المراكز.

بدء المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في المنوفية، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ العزب سالم، ثم الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء فلسطين.