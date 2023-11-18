مفتي الجمهورية يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة بغزة

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات؛ مواصلة واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه الهمجية الوحشية وغطرسته بحق أبناء الشعب الفلسطيني إذ ارتكب جريمة جديدة في مدرسة الفاخورة شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات، كما قصف المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك يكون استهدف أكثر من 192 مسجدا في القطاع، ودمر بشكل كامل منها 56 مسجدا، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منازل ومركزا ثقافيا، وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حزام ناري متواصل شمال القطاع.

المفتي يستنكر تكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني

واستنكر المفتي في بيان اليوم السبت، ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح واصفاً هذه الاعتداءات الوحشية بأنها جرائم حرب مكتملة الأركان.

قوات الاحتلال تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط

وقال مفتي الجمهورية، إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.