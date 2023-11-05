رئيس «حقوق النواب» ينتقد الصمت على الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين: «محزن»

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية دور البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية كمظلة تشريعية تجاه ما يحدث من انتهاكات من جانب الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء في فلسطين.

وفد لجنة حقوق الإنسان

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئيس البرلمان العربي، مؤكدا أن لجنة حقوق الإنسان عملت خلال الأيام الماضية على عقد لقاءات مع مختلف المنظمات والجهات الحقوقية من منطلق عمل تقرير شامل لكل الانتهاكات التي تجرى بحق الأشقاء بفلسطين، مشيرا إلى أن ما يحدث بحق الفلسطينين أمر محزن، ولا يجوز الصمت عليه إطلاقا.

دعم موقف فلسطين

ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري تلقت تقريرا شاملا بكل الانتهاكات بحق الأشقاء، والأرقام تتضاعف من شهداء مصابين ومن ثم مسئولية التعاون مع البرلمان العربي لفضح الانتهاكات في المحافل الدولية، وأيضا أمام المحكمة الدولية الجنائية، وذلك تحت مظلة البرلمان العربي.

وأشار إلى أنه يرحب بتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان العربي، من أجل دعمه بكل الوثائق والأدلة التي تدعم موقف فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وستعمل اللجنة على مد البرلمان بكل الأدلة من أجل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.