ملك الأردن: يجب وقف الجرائم الإسرائيلية البشعة ضد المدنيين

قال العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى إن أهل غزة يتعرّضون لحرب بشعة يجب أن تتوقف فوراً، وإلا ستصل المنطقة إلى صدام كبير يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين وتطال نتائجه العالم كله، فهذا الظلم لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من 7 عقود ساد فيها الاعتداء على المقدّسات والحقوق وغالبية الضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأضاف «عبدالله»، فى كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، أمس أن هذه العقلية هى ذاتها التى تريد تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة وتستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات وتقتل الأطباء وفرق الإنقاذ والأطفال والشيوخ والنساء، لذلك حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، ومنحهم حقوقهم المشروعة والسبيل الوحيد للاستقرار والخروج من مشاهد القتل والعنف المستمرة.

وأكد العاهل الأردنى أن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين دليل فشل المجتمع الدولى فى إنصافهم وضمان حقوقهم، وفى الكرامة وتقرير المصير، ولا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج، بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مفتوحة ومستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة، فهذا السلوك جريمة حرب يجب أن يدينها العالم.

وأوضح «سيواصل الأردن القيام بواجبه فى إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة، فقد كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة انتصاراً للقيم الإنسانية والانحياز للحق فى الحياة والسلام والإجماع عالمياً برفض الحرب»، فهو قرار جاء بجهد عربى مشترك، وهذا القرار يجب أن يكون خطوة أولى للعمل لبناء تحالف سياسى لوقف الحرب والتهجير فوراً والبدء بعملية جادة للسلام فى الشرق الأوسط وعدم السماح بإعاقتها تحت أى ظرف، وإلا فالبديل هو التطرف والكراهية والمزيد من الحرب.