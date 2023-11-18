تحرير 36 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق بمطروح

نظمت مديرية التموين بمطروح برئاسة المهندسة هند مساعد مدير عام المديرية وبالتعاون مع مباحث التموين حملة تموينية مكبرة تمكنت من ضبط 36 مخالفة تموينية، استمراراً لجهود محافظة مطروح في الرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات مع متابعة توفير المعروض من السلع الغذائية للمواطنين.

حملات على الأسواق والمخابز

وشدد وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، على مديري الإدارات التموينية للحملات التموينية والمرور على المخابز البلدية والأسواق بمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين، وبالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح قامت حملات تموينية من كلا من إدارة الرقابة بالمديرية وإدارة تموين مطروح على الأسواق والمحال التجارية.

مخالفات في المخابز والمواد الغذائية

وأضافت وكيل تموين محافظة مطروح أن الحملة أسفرت عن ضبط 36 مخالفة تموينية منها مخالفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفات عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز، ومخالفات بيع سجائر وكروت شحن الموبايل بأزيد عن السعر المقرر، ومخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، ومخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاة، وجري قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.