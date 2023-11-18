تحرير 20 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز في مركز بدر، لتشديد الرقابة على السلع التموينية والمحال التجارية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حملة تموينية في مركز بدر بالبحيرة

وأسفرت الحملة عن ضبط 21 جوال إضافات أعلاف منتهية الصلاحية في أحد مصانع إنتاج الأعلاف بإجمالي 525 كيلوجراما، كما تم ضبط 44 عبوة مبيدات زراعية مختلفة الأحجام والأنواع مجهولة المصدر في أحد محلات بيع المبيدات الزراعية، وتم ضبط 24 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية في أحد محلات بيع المبيدات الزراعية.

كما تم تحرير 2 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و تم التحفظ على 21 علبة سجائر، وتحرير 4 محاضر غلق لتجار تموينيين لغلقهم المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتحرر أيضا 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

توجيهات بتكثيف الحملات التموينية

جاءت الحملة التموينية بناء على توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ومجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إذ وجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات.