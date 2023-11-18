الأمين العام لدور الإفتاء يدين قصف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر بغزة

أدان إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات الجريمةِ البشعة مكتملة الأركان التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر شمال قطاع غزة، وهما المدرستان التابعتان لمنظمة الأونروا، ما أدى إلى استشهاد المئات لتنضم الواقعة إلى مئات الجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على اللاجئين العزل داخل مؤسسات محمية بموجب القوانين الدولية.

إدانة للصمت الدولي والأممي

وندد بهذه الجريمة الكبرى، وأدان الصمت الدولي والأُممي على ما يحدث، والعجز الدولي والغربي عن اتخاذ قرارات فعلية لوقف القتل وحرب الإبادة، وتتساءل الأمانة العامة: كم تريدون من القتل والجثث والتدمير حتى يتم وقف الجرائم اليومية، ومحاسبة مجرمي الحرب، ووضع حدٍ لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وهي الجرائم الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية والتي تعد أكبر وصمة عار على جبين الإنسانية.

وتابع: «ننتظر مواقف أكثر فاعلية وقوة من العالمين العربي والإسلامي، فإننا نقول للقتلة: إنكم تقتلونهم ولا يموتون، لأنهم يدافعون عن قضية حقيقية، لن يسمح بتصفيتها».