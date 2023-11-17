رفض تصفية القضية الفلسطينية.. أبرز الثوابت المصرية أمام المجتمع الدولي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الثوابت المصرية أمام المجتمع الدولي.. ورفض تصفية القضية الفلسـطينية».

وذكر التقرير أنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد دائما على الثوابت المصرية أمام قادة المجتمع الدولي من رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية ورفضه لسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين.

ترويع المدنيين أمر مخالف للقانون الدولي

وكانت آخر كلمات الرئيس التي أكدت على ذلك، أثناء القمة العربية الإسلامية المشتركة، إذا كان الرئيس السيسي واضحًا، في إدانة مصر لاستهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وجميع الأعمال المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

الرئيس السيسي طالب بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع

وطالب الرئيس السيسي أيضا بالوقف الفوري والمستدام، لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط، مع وقف جميع الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، إلى أي مكان داخل أو خارج، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء.