وزير فلسطيني سابق: الاحتلال الإسرائيلي يسعى للقضاء على القضية الفلسطينية بالتهجير

صرَّح وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق أشرف العجرمي، بأنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى القضاء على القضية الفلسطينية بتهجير نحو 2.5 مليون فلسطيني.

«العجرمي»: الاحتلال يشن حملات اعتقال موسعة منذ 7 أكتوبر

وتابع «العجرمي»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ قوات الاحتلال اعتقلت 90 فلسطينيا في الضفة الغربية أمس، لافتاً إلى حملة الاعتقالات الموسعة التي تشنها منذ 7 أكتوبر الماضي.

مخطط استياطي إسرائيلي توسعي

أضاف وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق: «المخطط الاستيطاني الإسرائيلي التوسعي ينفذ بشكل واسع ومكثف في الضفة الغربية».

سقوط شهداء فلسطينيين جراء القصف والحصار

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بسقوط 18 شهيدًا جراء قصف الاحتلال لمنزل بمخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

فيما استشهد، فجر اليوم الجمعة، 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون، في قصف مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين.