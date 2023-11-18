إكسترا نيوز: استمرار دخول المساعدات لغزة وخروج المصابين للعلاج عبر معبر رفح

قال عوض غنام، مراسل اكسترا نيوز، إن هناك استمرارا في دخول المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح، فضلا عن خروج المصابين للعلاج، مشيرا إلى أن عدد السيارات التي دخلت إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية، تدل على مدى احتياجهم إلى الدخول السريع والضروري لهذه المواد الغذائية، وذلك بسبب احتياج قطاع كبير من غزة لهذه المواد الغذائية، وبالأخص شريحة الأطفال الذين باتوا يعانون من الجفاف والمشكلات الصحية بسبب نقص الغذاء، مضيفًا أن هناك عددا من سيارات الإسعاف سيتم دخولها إلى القطاع.

دور الوقود في تيسير المساعدات

وأضاف «غنام»، أنه قد دخل صباح اليوم عدد من سيارات الوقود التي هي نقطة تحول واحتياج ضروري داخل قطاع غزة، وبالأخص بالنسبة للمؤسسات الدولية مثل الأونروا لأن وسائل النقل الخاصة بهم كانت على وشك أن تتوقف بشكل سريع بسبب نقص الوقود، موضحًا أن هناك سيارات إسعاف فلسطينية تنقل الجرحي من القطاع إلى مصر مرورًا بمعبر رفح البري ثم تعود مرة أخرى للقطاع.

واستكمل: «السلطات المصرية تقدم كل الدعم اللازم من أجل تسهيل دخول الجرحى أو المساعدات المصرية أو الدولية».