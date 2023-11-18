اليوم 43 للعدوان على غزة.. الاحتلال يقصف مدرسة للأونروا و6 شهداء في الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ضمن العدوان الغاشم المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن استشهاد أكثرمن 11 ألف فلسطيني، بينهم ما يقرب من 5 آلاف طفل.

مجزرة جديدة للاحتلال في مدرسة «الفاخورة» بغزة

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المجازر المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد لفلسطينيين في غزة، آخرها المجزرة البشعة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة باسم «الأونروا»، المليئة بالنازحين قسرا، معتبرة في بيان، أن المجزرة دليلا جديدا يثبت أن حرب إسرائيل المعلنة هي على الفلسطينيين بهدف تفريغ منطقة شمال القطاع بأكملها من أي وجود فلسطيني.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن ما يجري بحق المستشفيات والأطباء والمرضى في قطاع غزة عدوان سافر، وجريمة إبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته، وطالبت في مؤتمر صحفي،، بمقر الوزارة في مدينة «رام الله» بالضفة الغربية، الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الدولية والصليب الأحمر الدولي، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بنقل الأطفال الخدج وحديثي الولادة، والمرضى المتبقين في مجمع الشفاء الطبي إلى مستشفيات الضفة، أو إلى مصر، ليتلقوا العلاج اللازم.

وفي الضفة الغربية، شيع مئات الفلسطينيين، اليوم السبت، جثمان الشهيد جمال محمود عبد الرحمن مشارقة، 21 سنة، في مخيم جنين، الذي استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع، خلال اقتحام المدينة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي نابلس، شمال الضفة الغربية، شيع الآلاف من الفلسطينيين جثامين 5 شهداء، ارتقوا خلال قصف صاروخي نفذته طائرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الأولى بالمدينة منذ عام 2022، استهدف مقر «حركة فتح» في مخيم «بلاطة»، شرق نابلس.

وفي الغضون، شهدت تايوان مظاهرة في تضامناً مع فلسطين، ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، مقطع فيديو من هذه المظاهرة.