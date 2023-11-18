الأوبرا تنظم حفل إنشاد ديني بقيادة المايسترو عمر فرحات غدا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في الثامنة مساء الأحد 19 نوفمبر على مسرح الجمهورية.

الحفل على مسرح الجمهورية

يتضمَّن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية والأناشيد والابتهالات الدينية التراثية والحديثة منها «يا رب صلى على المجتبى لـ محمد عبد الله، يحن إلى أرض الحجاز لـ إسماعيل سكر، ماشي في نور الله لـ حمدي رضا، المسك فاح - صلى الله على طه من التراث الصوفى، مدد يا نبى - حب الرسول لـ محمد الكحلاوي، يا سيدى وإمامى لـ كمال الطويل ، التعطيرة النبوية لـ سيد موسى، قول لهم الله نصرنى لـ أحمد صدقى ، مولاى لـ بليغ حمدى ، يا منى عينى لـ أحمد عبد الله ، محمد يا رسول الله لـ جمال سلامة ، إلهى مع أعظمك لـ رياض السنباطى ، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى .. أداء محمد عبد الحميد ، محمد نشأت ، محمد الجزار ، طه حسين ، وائل سراج ، محمد حسين ، إبراهيم فاروق وأمنية سمير».

الفرقة تأسست على يد عبدالحليم نويرة

يشار إلى أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التي تحتفل بها دار الأوبرا في مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.