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الطفل مهند: أشعر بالراحة النفسية مع زملائي في كورال الأوبرا

كتب:

شروق مراد
02:08 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الطفل مهند

الطفل مهند

كشف الطفل «مهند» أحد المشاركين في كورال الأوبرا لذوي الاحتياجات الخاصة، عن طلبه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية «قادرون باختلاف» النسخة الثانية، تدريس مادة احترام الآخر في المدارس والجامعات، ليوافق الرئيس على اقتراحه، وتُدَرَّس المادة حاليًا، بداية من الصف الأول الابتدائي، حتى الصف الرابع الابتدائي.

«مهند»: اكتشفت موهبتي في عمر الـ6 سنوات

وأضاف «مهند» خلال حواره ببرنامج «صباح الورد»، على قناة «ten، مع سلمى عادل، أنه اكتشف موهبته، عندما كان بعمر الـ6 سنوات، حين أكدت مدربته في البيانو، أنه يمتلك صوتًا عذبًا، لتقرر تدريبه بشكل جيد.

«مهند»: كونت صداقات قوية في كورال الأوبرا

وكان «مهند» من أوائل المشاركين، في كورال الأوبرا عند افتتاحه، الذي كون فيه صداقات قوية، إذ يشارك همومه مع أصدقائه، ويشعر معهم بالأنس والراحة النفسية، ويعتبر الدكتورة التي تعمل على تدريبه بمثابة والدته.

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بقلم شروق مراد