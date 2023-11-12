عرض فيلم «أما عن حالة الطقس» في دار الأوبرا المصرية غدا بحضور مخرجه

يُعرض الفيلم الروائي «أمّا عن حالة الطقس» للمخرج أحمد حداد ضمن فعاليات نادي السينما المتوسطية، والذي يُقام في دار الأوبرا المصرية، وذلك غدا الاثنين 13 نوفمبر الساعة 6 مساءً بحضور مخرجه حيث يلي العرض ندوة للمناقشة مع الجمهور.

الفيلم حائز على جائزة مهرجان الإسكندرية

وكان الفيلم مؤخرًا قد حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، كما كان قد شهد انطلاقته التجارية في دور العرض السورية.

وتدور أحداث الفيلم حول حسين شوقي الذي يدور في فلك طليقته منى، ولا يستطيع تجاوز تجربته السابقة حتى تقتحم حياته سعاد، الفتاة المفعمة بالشباب والحيوية وتجبره على ترك عزلته واكتشاف الحياة ويقرران أن يصنعا فيلمًا وثائقيًا عن المرأة ومن خلاله يتعرفان سويًا على حكايات 3 نساء بمشكلات مختلفة.

أما عن حالة الطقس تأليف وإخراج وبطولة أحمد حداد، ويشاركه البطولة كاريمان حجازي، حنان يوسف، حسن الجريتلي، داليا رمزي وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور وثراء جُبيل.

أحمد حداد مخرج وممثل

أحمد حداد هو ممثل، مخرج، سينارست وشاعر ولد في القاهرة سنة 1984، عرفه الجمهور لأول مرة كممثل في دور طارق في فيلم أوقات فراغ، بدأ أحمد مشواره كمخرج في 2008 بفيلم كل البنات بتحب الشوكولاتة بطولة النجمة أنوشكا، وشارك عام 2013 في مسلسل موجة حارة، ومنذ هذا الحين أخرج 7 أفلام قصيرة منها ريموت كونترول، 1984 وسبرتاية، ويعد فيلمه أما عن حالة الطقس أول أفلامه الروائية الطويلة.