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تقارير فلسطينية: أكثر من 50 شهيدا في قصف على مربع سكني بمخيم جباليا

كتب:

حسن سمير
06:19 م | السبت 18 نوفمبر 2023
استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ43 على التوالي

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ43 على التوالي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، عن سقوط أكثر من 50 شهيداً حتى اللحظة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مربعاً سكنياً في مخيم جباليا شمال مدينة غزة، وفقاً لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، أن أكثر من 200 شهيد سقطوا في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة «الفاخورة»، التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والتي كانت تأوي مئات النازحين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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بقلم حسن سمير