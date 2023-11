برج بيزا المائل يتضامن مع أبناء غزة ويتزين بعلم فلسطين (فيديو)

قام عدد من النشطاء في إيطاليا بتزيين برج بيزا المائل بالعلم الفلسطيني، تضامنًا مع القضية، والمدنيين الذين يوجهون حرب شرسة وإبادة جماعية يقودها جيش دولة الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة.

وتداول رودا السوشيال ميديا مقاطع مصورة لفيديو يظهر برج بيزا المائل التاريخي مزين بالعلم الفلسطيني، وتظهر من خلفه الألعاب النارية والتي تم اختيار ألوانها لتكون نفسها ألوان العلم الفلسطيني.

Activists raise a huge flag of Palestine on the Leaning Tower of Pisa in Italy pic.twitter.com/Fj7Sxng9KJ