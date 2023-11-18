برج بيزا المائل يتضامن مع أبناء غزة ويتزين بعلم فلسطين (فيديو)

قام عدد من النشطاء في إيطاليا بتزيين برج بيزا المائل بالعلم الفلسطيني، تضامنًا مع القضية، والمدنيين الذين يوجهون حرب شرسة وإبادة جماعية يقودها جيش دولة الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة.

علم فلسطين يزين برج بيزا المائل

وتداول رودا السوشيال ميديا مقاطع مصورة لفيديو يظهر برج بيزا المائل التاريخي مزين بالعلم الفلسطيني، وتظهر من خلفه الألعاب النارية والتي تم اختيار ألوانها لتكون نفسها ألوان العلم الفلسطيني.

Activists raise a huge flag of Palestine on the Leaning Tower of Pisa in Italy pic.twitter.com/Fj7Sxng9KJ — The Fact Finder (@FactualNarrator) November 18, 2023

وتشهد إيطاليا يوميًا عدد من المسيرات والمظاهرات التي تندد بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مطالبة بوقف إطلاق النار على الأطفال والأبرياء.

الفاتيكان يطالب بوقف إطلاق النار

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، خرج بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الثاني مطالبًا بوقف إطلاق النار، ووقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبًا بضرورة اعتبار المؤسسات الطبية «يقصد المستشفيات» وأماكن العبادة بأنها جزء من القانون الدولي والتي يجب احترامها.

وأضاف أنه لابد من حماية المدنيين العزل الذين لا علاقة لهم بالحرب الدائرة، معربًا عن إدانته الكاملة لمقتل الأبرياء.