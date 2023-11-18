محافظ القليوبية يتفقد منافذ تجارية لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بنطاق مدينتي الخانكة وشبين القناطر وبنها، لمتابعة تنفيذ «مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية»، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى تفقد أحد مصانع تعبئة السكر بمدينة بنها لمتابعة انتظام حركة بيع وتوزيع السكر وضخ كميات مناسبة للأسواق بالمدينة.

توافر كافة السلع الغذائية

وتابع محافظ القليوبية، توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.

وشملت الجولة المرور على عدد من السلاسل التجارية والهايبرات بمنطقة أبو زعبل بالخانكة وبمدينة شبين القناطر .

الالتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ومدى الالتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية، مشددًا على ضرورة ضخ كميات أكبر من المعروض لتلبية كافة احتياجات المواطنين، مع أهمية وضع الأسعار على كل منتج بشكل واضح للجمهور، مؤكدًا توفير مكان مخصص بتجميع كل السلع المطبق عليها المبادرة داخل كل هايبر وماركت للتسهيل على المواطن، كما وجه وكيل وزارة التموين بالقليوبية بمراقبة مناسبة أسعار جميع السلع لتحقيق الانضباط بالأسواق.

وخلال تفقده كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلًا عن استمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وكذا التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع .

وأكد محافظ القليوبية أن إجمالي عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذًا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمعًا استهلاكيًا و318 منفذ جمعيتي، بالإضافة إلى 21 منفذًا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذًا ثابتًا ومتنقلًا تحيا مصر، بالإضافة إلى 49 منفذًا أهليًا تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية .