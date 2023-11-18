أبرز الأديرة المعترف بها في عهد البابا تواضروس الثاني.. في داخل مصر وخارجها

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بالذكرى الحادية عشرة لتجليس البابا تواضروس الثاني ليكون البطريرك الـ 118 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث ترأس البابا القداس الإلهي، صباح اليوم، وسط احتفال من اساقفة الكنيسة بهذه المناسبة.

العيد الحادي عشر لتجليس البابا تواضروس

ويعد البابا تواضروس محباً للرهبنة إذ ترك العالم وأسرته هو في عمر الـ 33 للذهب للدير وشغفه بالخلوة مع الله، وانعكس هذا الحب للرهبنة على عدد الأديرة التي اعترف بها المجمع المقدس بالكنيسة خلال فترة توليه الـ 11 عاما، حيث اعترف المجمع بـ 24 ديرا في الداخل والخارج لنمو الحياة الرهبنة في الكنيسة القبطية.

24 ديرا في الخارج والداخل

وخلال السطور التالية تعرض لكم «الوطن» الأديرة التي تم الاعتراف بها منذ أن تم تجليس البابا تواضروس الثاني بيد الأنبا باخوميوس يوم 18 نوفمبر 2012 وحتى اليوم عيد تجليسه الـ 11.

- يونيو 2013 بالنمسا الدير الانبا انطونيوس للرهبان

- يونيو 2013 الدير للراهبات الأم سارة بالمنيا

- نوفمبر 2013 للرهبان إسنا دير الأنبا متاؤس الفاخوري

- للراهبات ملوي نوفمبر 2013 دير البتول

- نوفمبر 2013 بجنوب افريقيا دير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف

- يونيو 2014 دير الأنبا مكاريوس السكندرى

- مايو 2015 للراهبات بديروط دير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل

- يونيو 2016 للراهبات البلينا – الاعتراف بدير القديسة دميانة والأنبا موسيس

- يونيو 2016 فى دواسونفل أتلانتا جورجيا الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة

- يونيو 2016 طريق العلمين دير القديس العظيم الانبا موسي القوى

- يونيو 2017 الخطاطبة بدير ماربقطر

- مايو 2018 للراهبات ديرفى ايرلندا بدير مارجرجس

- أسيوط الدير القديس دير هرمينا السائح

- بطريق الاسماعيلية دير العذراء والقديس ماريوحنا

- الولايات المتحدة الأمريكية دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو

- في يونيو 2019 دير القديس هيرمينا السائح بأسيوط

- في يونيو 2019 دير السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية.

- في يونيو 2023 دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

- دير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية في يونيو 2023.

- دير السيدة العذراء مريم والشهيد ودامون بحاجر أرمنت.

- دير الشهيد مارجرجس والقديسة سفرنيكي بالعلمين.

- دير رئيس الملائكة ميخائيل – ملبورن أستراليا.

- دير القديسة حنة – النمسا.

- دير السيدة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس وفيلوباتير مرقوريوس – ميسيسوجا كندا.