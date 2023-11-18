«القاهرة الإخبارية»: الفصائل الفلسطينية تفقد الاتصال بالمكلفين بحماية المحتجزين

قال المتحدث باسم كتائب القسام إنهم فقدوا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية محتجزي الاحتلال الإسرائيلي، ومصير الأسرى والآسِرين لا يزال مجهولاً، بحسب مصادر مطلعة، وفي نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أعلنت أن هناك 64 شهيدا وعددا من الإصابات حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين بمدينة خان يونس خلال الساعات الماضية، جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

200 شهيد في القصف الإسرائيلي على الفاخورة

وارتقى عشرات الشهداء نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال ارتكب جريمة بالفاخورة، وارتقى 200 شهيد في القصف الإسرائيلي على المدرسة.

المفوضية توفر المساعدات الحيوية في العريش من أجل توصيلها إلى غزة

جمع ما يزيد على 50 طنا من المساعدات في سياق آخر، قالت رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، إن المفوضية توفر المساعدات الحيوية في العريش من أجل توصيلها إلى غزة، وحتى الآن جرى جمع ما يزيد على 50 طنا، وكل هذا لم يكن ممكنا لولا التعاون المصري، وكذلك الهلال الأحمر المصري.