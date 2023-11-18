المطران عطا الله حنا: نطالب بوقف الحرب على غزة.. فلسطين تتعرض لإبادة جماعية

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إن العدوان ما زال مستمرًا ومتواصلًا على أهل غزة، وكذلك الضفة الغربية، وما حدث في مخيم جنين وبلاطة، يدل على أن الحرب تستهدف الشعب الفلسطيني كله، بما في ذلك القدس، التي يتم الاعتداء عليها بأشكال مختلفة ومتنوعة.

«حنا»: نكرر مناشدتنا توقف الحرب

وأضاف «حنا» في بيان له عبر صفحته الرسمية، نكرر مناشدتنا ومطالبتنا بأن تتوقف الحرب، فأهل غزة يعيشون في أوضاع مأساوية، وكذلك الضفة الغربية تستهدف أيضا بأنماط معهودة وغير معهودة، وجب على الفلسطينيين جميعا في هذه الأوقات العصيبة، أن يوحدوا صفوفهم، وأن ينبذوا الانقسامات، لكي يكونوا أقوياء في مواجهة التحديات.

وتابع: أعلنا مرارًا وتكرارًا، بأننا نرفض الحروب واستهداف المدنيين والإرهاب والعنف بكل أشكاله وألوانه، فالبشر جميعًا هم إخوة خلقهم الله تعالى ولا يوجد هناك إنسان من الدرجة الأولى وإنسان من الدرجة العاشرة، فكل البشر سواسية ويجب أن تصان حقوقهم وحريتهم وكرامتهم.

أهل غزة يعانون التطهير العرقي

وأشار إلى أن هذه القسوة التي يعامل بها أهل غزة، تجعلنا نتساءل هل العالم ينظر إلى هؤلاء الإخوة على أنهم من طينة مختلفة، ومن نوع مختلف من البشر، وهنا نذكرهم بأن أهل غزة بشر خلقهم الله، كما خلق كل إنسان في هذا العالم، ولا يجوز القبول بأن يتعرض أهلنا في غزة لهذه القسوة ولهذه الانتهاكات الخطيرة.

ولفت إلى أن أهل غزة يعانون التطهير العرقي، ومن القتل والدمار الممنهج، مضيفاً: «ونحن نطالب ومعنا كل إنسان حر في هذا العالم، بأن يتوقف هذا العدوان، وأن تتوقف هذه الحرب حقنًا للدماء ووقفًا للدمار».

واختتم بيانه: «كفانا آلامًا وأحزانًا ودموعًا ودمارًا وخرابًا، وأعتقد أنه بعد أكثر من أربعين يومًا على أحداث غزة الدموية، يجب العمل وبشكل أقوى، من أجل أن تتوقف هذه الحرب، التي يدفع فاتورتها الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني».