«الحرية المصري» ينظم لقاء جماهيريا في أبو النمرس لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت أمانة الجيزة بحزب الحرية المصري، برئاسة النائب يوسف خطاب، أمين المحافظة، لقاء جماهيريا مع لفيف من أهالي وعائلات قرية المنوات بمركز أبو النمرس بالجيزة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بمحافظة الجيزة لدعم تأييد انتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية {2024 - 2030}، وفي إطار مبادرة الحزب «مسيرة ومسار.. لاستكمال التنمية والاستقرار».

جاء ذلك بحضور يوسف خطاب أمين محافظة الجيزة، وأعضاء هيئة مكتب وأمانة مركز ومدينة أبو النمرس، وهاني الهلالي أمين أمانة المجالس المحلية، وعلاء المليجي، أمين مساعد العمل الجماهيري.

الانتخابات الرئاسية

يأتي هذا في إطار دعوة الناخبين للمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعم ترشيح وتأييد وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك في أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وأكد يوسف خطاب، أهمية المشاركة بفعالية في الاستحقاق الوطنى لمصر لما لها من مردود وطني خالص، وأمام المجتمع الدولي والشعوب، مثمنا ما حدث من إنجازات كبيرة في العمران على أرض الوطن الغالي من مشروعات قومية كبرى وإنجازات متعددة في كافة نواحي الحياة بمصر، وخاصة خلال العشرة أعوام الماضية بقيادة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي.

حضور اللقاء

وحضر الندوة قيادات وهيئة مكتب أمانة محافظة الجيزة، وجمال جعفر، الأمين المساعد أمانة المحافظة أحمد سعيد، أمين تنظيم أمانة المحافظة، وحسن أبوالدهب، رئيس قطاع جنوب أول، وعلي صبري فرغلي أمين أمانة الإعلام بالمحافظة، وعبد الكريم زبادي، أمين العضوية بالمحافظة، وعماد عبد الحليم أمين مساعد قطاع شمال، ومسعد راشد، أمين أمانة مركز أبو النمرس، ومحمد لبنه، أمين أمانة مركز البدرشين، ومحمد مطر أمين أمانة قسم الحوامدية، ومحمد حمدان، أمين أمانة قسم الطالبية، وأحمد خليفة، أمين أمانة مركز أوسيم، منصور هنرى شحاتة، أمين أمانة قسم المنيرة الغربية، محمد عبدالحميد سيد، أمين مركز العياط.