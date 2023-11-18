«الحرية المصري» يعقد مؤتمرا جماهيريا في القليوبية لدعم الرئيس السيسي

نظمت أمانة محافظة القليوبية بحزب الحرية المصري بقيادة اللواء عبدالرحمن راشد، أمين المحافظة، وبحضور الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبالتنسيق مع أمانة مركز طوخ، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بناحية كفر منصور مركز طوخ، ضم 400 من أبناء القرية والقرى المجاورة، وعمد ومشايخ البلاد والأسر والشخصيات العامة، ورجال ونساء القرى المجاورة.

حزب الحرية المصري

جاء ذلك في إطار سياسة حزب الحرية المصري بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتنفيذا لحملة الحزب الرئيسية تحت عنوان «المسيرة والمسار.. من أجل التنمية والاستقرار».

كما قام الدكتور محمد عطية الفيومي، في كلمته بشرح الأبعاد التاريخية للمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية ومشروع الشرق الاوسط الكبير والذي يهدف إلى تقسيم الدولة المصرية والدول العربية، كما تتطرق لأحداث يناير 2011 ومخطط الإخوان المسلمين لاسقاط الدولة الوطنية وفتح السجون والتعدي علي أقسام الشرطة والمؤسسات القضائية والتشريعية والإعلامية والأزهر والكنيسة ومعسكرات القوات المسلحة.

موقف القوات المسلحة المصرية

وأشاد الفيومي، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من مناصرة القضية الفلسطينية وإيمان مصر الراسخ بوحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، وكذا جهود مصر لاحتواء الأزمة الحالية في غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الغذائية والطبية والطاقة إلى قطاع غزه مع استنكار الإعتداءات الإسرائيلية الفاشية على المستشفيات والشعب الفلسطيني الأعزل.

ودعا في نهاية كلمته جموع الحاضرين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل المرحلة الحالية نظرا للظروف الاستثنائية الخطرة علي مستقبل مصر وأمنها القومي الأمر الذي يستدعي من الشعب المصري جميعا الاصطفاف خلف القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي.