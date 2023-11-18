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بدء مؤتمر تحالف الأحزاب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

كتب:

عمرو صالح
07:04 م | السبت 18 نوفمبر 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

بدأ منذ قليل مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال المارثون الانتخابي المقر انطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، وذلك بحضور ممثلي 65 حزبا سياسيا.

وكان تحالف الأحزاب المصرية أعلن في بيان له تأييده للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية والتي شملت كافة قطاعات الدولة.

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