أمينة المرأة بـ«حماة وطن» أسيوط: مصر محتاجة قائد بحجم السيسي

قالت الدكتورة نهى عبدالعزيز، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن في محافظة أسيوط، ومدير مركز اللغة الفرنسية بجامعة أسيوط، إننا ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة، لأن ذلك يعد أقل حاجة نستطيع عملها، لما وجدناه من دعم للشعب المصري كله، والحفاظ على الأرض والعرض، ولما لمسناه من دعم المرأة المصرية والشباب وتمكينهم، فضلا أن مصر محتاجة قائد بحجم الرئيس السيسي.

تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

أضافت أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مكن المراة والشباب، فضلا عن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وتقديم مسيرة طويلة من الكفاح، ويكفيه أنه خلص الوطن.

وأشارت إلى أن مصر محتاجة قائد بحجم الرئيس السيسي، «احنا نازلين وهننزل في الانتخابات المقبلة، علشان نقوله احنا في ظهرك، وكلنا معاك، لاستكمال المسيرة التي بدأتها، وبنقوله توكل وسير على بركة الله، ومش مصر والعرب بس اللي معاك، كل الإقليم معاك وفي ظهرك، وبنقولك مرة تاني احنا محتاجينك».