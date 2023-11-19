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حظك اليوم برج الحوت الأحد 19-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
03:36 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
برج الحوت

برج الحوت

يتميز مواليد برج الحوت، بأنهم شخصيات شديدة الحساسية، ولديهم عاطفة جياشة ولا يستطيعون الحياة دون حب، كما أنهم محبون لأفراد أسرتهم وأصدقائهم والمحيطين بهم.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الحوت الأحد 19-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك. 

حظك اليوم برج الحوت الأحد 19-11-2023على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم برج الحوت  على الصعيد المهني، عليك التعامل بصراحة ووضوح فيما يخص مشاكل العمل.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 19-11-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي، عليك التعامل بود ورحمة مع أسرتك.

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بقلم سحر المكاوى