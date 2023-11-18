رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

غارات للاحتلال الإسرائيلي تدمر مربعا سكنيا جديدا بمخيم جباليا

كتب:

شروق مراد
08:14 م | السبت 18 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن غارات للاحتلال الإسرائيلي تدمر مربعا سكنيا جديدا بمخيم جباليا. 

وارتقى عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال ارتكب جريمة بالفاخورة، وارتقى 200 شهيد في القصف الإسرائيلي على المدرسة.

في سياق آخر، قالت رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، إن المفوضية توفر المساعدات الحيوية في العريش من أجل توصيلها إلى غزة، وحتى الآن جرى جمع ما يزيد على 50 طنا، وكل هذا لم يكن ممكنا لولا التعاون المصري، وكذلك الهلال الأحمر المصري.

اقرأ المزيد:

القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة في حي الزيتون بقطاع غزة

«الخارجية السعودية» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة في غزة

إقامة القداس الإلهي في كنيسة القديس بورفيريوس في غزة رغم القصف

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 6 جنود وإصابة 7 آخرين في غزة
بقلم شروق مراد