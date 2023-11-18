«الخارجية السعودية» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة في غزة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنها تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

200 شهيد في القصف الإسرائيلي على الفاخورة

وارتقى عشرات الشهداء نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال ارتكب جريمة بالفاخورة، وارتقى 200 شهيد في القصف الإسرائيلي على المدرسة.

المفوضية توفر المساعدات الحيوية في العريش من أجل توصيلها إلى غزة

وقالت رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، إن المفوضية توفر المساعدات الحيوية في العريش من أجل توصيلها إلى غزة، وحتى الآن جرى جمع ما يزيد على 50 طنا، وكل هذا لم يكن ممكنا لولا التعاون المصري، وكذلك الهلال الأحمر المصري.