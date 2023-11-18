جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 6 جنود وإصابة 7 آخرين في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 6 جنود وإصابة 7 آخرين في غزة.

استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة

من ناحية أخرى، أعلنت الصحة الفلسطينية أن أكثر من 200 شهيد سقطوا في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة لـ«الأونروا»، والتي كانت تأوي مئات النازحين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وعلق المتحدث باسم «الأونروا»: «القصف على مدرسة الفاخورة رسالة بأنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة»، بحسب ما نقلت شبكة «سكاي نيوز عربية» اليوم السبت.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل غرب خان يونس

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 15 شهيدًا وفق حصيلة أولية، بالإضافة إلى عشرات المصابين.