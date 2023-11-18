مساعد وزير الخارجية الأسبق: ماكرون أول رئيس أوروبي طالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس الفرنسي، أول من طالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة من الدول الأوروبية، موضحًا أنه لا يوجد رئيس أوروبي حتى هذه اللحظة، طالب بوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني.

جو بايدن لم يطلب وقف إطلاق النار

أشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز» اليوم السبت، إلى أنه على العكس، لم يطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الطلب، بل طالب باستمرار الكيان المحتل في عملياته العسكرية، للقضاء على حماس، حيث جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له الأربعاء الماضي.

الولايات المتحدة هي من توجه حكومة بنيامين

ونوه «هريدي»، بأن الولايات المتحدة، هي من توجه حكومة بنيامين نتنياهو لاستمرار القصف والإبادة للشعب الفلسطيني، قائلًا: «إن الموقف الرسمي لأمريكا مشين».